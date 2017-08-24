СМИ рассказали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens

«Коммерсантъ» выяснил схему, которая позволила «Технопромэкспорту» (ТПЭ) утверждать, что турбины производства Siemens для двух ТЭС в Крыму были закуплены на вторичном рынке.

Siemens настаивает на том, что они были доставлены на полуостров вопреки воле компании, которая изначально продала их для проекта в Тамани. В марте 2015 года «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие немецкой компании с «Силовыми машинами» — продало ОАО ТПЭ (признано банкротом в марте 2017 года) четыре газовые турбины Siemens. Затем, в октябре 2015-го, ОАО перепродало их за 152,4 миллиона евро ООО ТПЭ, которое занимается строительством ТЭС в Крыму.