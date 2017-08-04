Евросоюз расширил санкции против России из-за скандала с Siemens

Евросоюз расширил ограничения в отношении России из-за скандала вокруг немецкого концерна Siemens. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщается на сайте Совета ЕС.

«ЕС добавил трех граждан России и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — отмечается в сообщении. В нем также говорится, что «создание независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя поддерживает их отделение от Украины».

Ограничения наложены на замминистра энергетики России Андрея Черезова и главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака. Кроме того, в перечень внесены ОАО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт» и ООО «Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт», их гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также ЗАО «Интеравтоматика».

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21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намерен добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.

Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. Однако в «Технопромэкспорте», бывшем партнере концерна, заявили 28 июля, что официально таких предложений не получали. Представитель госкомпании также отметил, что оборудование было модернизировано российской стороной. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.