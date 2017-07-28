«Технопромэкспорт» опроверг заявление Siemens о предложении выкупить турбины

Госкомпания «Технопромэкспорт» не получала от Siemens официальных предложений о выкупе турбин. Об этом заявил представитель компании, передает РИА Новости.

По его словам, в 2016 году «Технопромэкспорт» сам предложил Siemens выкупить турбинные установки. «Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказалась», — отметил он.

Материалы по теме Турбины раздора Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике

Представитель госкомпании также отметил, что турбины были модернизированы российской стороной. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — подчеркнул он.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.