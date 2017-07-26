Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму

Ситуация, сложившаяся из-за поставок газовых турбин в Крым, является ошибкой, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова приводит РИА Новости.

«Если действительно контракт предполагал вполне определенную локализацию, то эти ошибки — назовем их так — они дорого обходятся и формируют у Европейского союза негативное отношение к тому, соблюдаем мы или не соблюдаем договоренности», — сказал он.

По мнению главы РСПП, данная ситуация требовала аккуратного подхода. «Так как они [турбины], по-моему, [выпуска] 2015 года, то, безусловно, надо было, невзирая на все желание обеспечить энергетическую независимость Крыма, все-таки действовать в соответствии с контрактными обязательствами», — подчеркнул Шохин.

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Скандал вокруг поставок немецкого оборудования в Крым грозит России новыми санкциями. По данным дипломатического источника в Совете ЕС, послы 28 стран — членов Евросоюза уже согласовали расширение списка ограничений в отношении Москвы.

Siemens утверждает, что на полуостров были перевезены турбины, которые предназначались для проекта в Тамани (Краснодарский край). Как считают в немецком концерне, это является нарушением контрактных обязательств. Компания выразила готовность выкупить все оборудование и аннулировать соглашение. Помимо этого, Siemens приостановил сотрудничество в сфере электроэнергетики с подконтрольными российскому государству предприятиями. В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович полагает, что отечественные госкомпании не столкнутся с неразрешимыми проблемами.

В Москве настаивают, что турбины, необходимые для строительства электростанции в Севастополе, имеют российское происхождение. В компании «Технопромэкспорт», поставившей оборудование в Крым, заявили, что комплекты установок были приобретены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах.