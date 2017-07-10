Песков раскрыл происхождение газовых турбин в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает «Интерфакс».

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — заявил Песков, отвечая на вопрос, были ли эти турбины поставлены немецкой компанией Siemens. Он не стал комментировать сообщение о том, что Siemens намерена не допустить использование лопаточных машин в обход санкций.

6 июля Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Отмечалось, что санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. В «Технопромэкспорте» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») заявили, что компания приобрела четыре комплекса газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. При этом продавец и производитель турбин не был назван.

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Siemens пообещала принять все необходимые меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем. В то же время компания не имеет убедительных доказательств, что данные поставки имели место. «Однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду для расследования этого инцидента, которая тщательно изучит факты», — заявили в концерне.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».