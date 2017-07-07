Бизнес
 

Siemens пообещала не допустить использования ее турбин в Крыму

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Немецкая компания Siemens примет все меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем. Так в концерне прокомментировали сообщения о поставках газовых турбин производства Siemens в Крым вопреки санкциям Евросоюза, передает Reuters.

В то же время компания не имеет убедительных доказательств, что данные поставки имели место. «Однако мы серьезно относимся к этим слухам и создали команду для расследования этого инцидента, которая тщательно изучит факты», — заявили в концерне.

В «Технопромэкспорте» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») 6 июля сообщили, что компания приобрела четыре комплекса газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. При этом продавец и производитель турбин не был назван.

О поставках турбин Siemens в Крым сообщало Reuters со ссылкой на источники. При этом агентству не удалось выяснить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия производителя. В случае, если это было так, немецкая компания может оказаться под угрозой обвинения в нарушении санкционного режима, установленного Евросоюзом в отношении Москвы после вхождения Крыма в состав России.

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