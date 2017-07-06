Кремль отказался «заниматься турбинами» на фоне сообщений о поставках в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию агентства Reuters о поставке в Крым турбин Siemens. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не занимаемся турбинами в администрации президента», — констатировал представитель Кремля.

5 июля Reuters со ссылкой на три источника передал, что в Крым были доставлены турбины производства немецкой компании Siemens. Агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают европейским фирмам поставлять полуострову связанные с энергетикой технологии и оборудование.

В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявил: «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт». Сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность клиентов, он не ответил на вопросы о том, знала ли компания, что турбины были отправлены в Крым и будет ли Siemens заниматься их обслуживанием.

По данным Reuters, России нужны турбины для двух крымских электростанций, которые должны способствовать обеспечению стабильного энергоснабжения региона. Один из источников рассказал, что две турбины были доставлены в Крым морем и предназначены для электростанции в Севастополе. Два собеседника агентства, включая чиновника, работающего в энергетическом секторе Крыма, сообщили, что турбины, выгруженные в Севастополе, прибыли с Таманского полуострова.

В марте Siemens сообщила, что совместное с Россией предприятие (СП), в котором у немецкой компании контрольный пакет акций, поставило турбины для строительства электростанции в Тамани. Они были сделаны на заводе СП Gas Turbine Technologies в Санкт-Петербурге. Купила турбины компания «Технопромэкспорт» — она же занимается строительством упомянутых электростанций в Крыму.