Депутат предсказал поставку электроэнергии из Крыма на Украину

Бывший вице-премьер крымского правительства, депутат Госдумы Михаил Шеремет допустил, что электроэнергия, производящаяся на полуострове, в будущем сможет поставляться на территорию Украины. Такое мнение он высказал в понедельник, 27 марта, на пресс-конференции в Симферополе, передает ТАСС.

«Наша задача [сделать так], чтобы та генерация, которая будет вырабатываться в республике, не только была способна обеспечить развитие бизнеса [в Крыму], но и давала возможность транспортировать электроэнергию на материковую часть России и в перспективу на территорию Украины», — подчеркнул парламентарий, отметив, что в настоящее время между полуостровом и Киевом «нет никаких энергетических связей».

Шеремет также констатировал, что сейчас Крым стал автономен «в части энергетической составляющей». «Более того, мы уже нарастили такие колоссальные мощности, которые во время украинского периода и не снились», — добавил он.

ТАСС отмечает, что на сегодняшний день собственная генерация Крыма дает порядка 400 мегаватт, этот показатель планируется увеличить в два раза. Также в Симферополе и Севастополе планируется построить две тепловые электростанции, общая мощность которых составит 940 мегаватт. Это позволит добиться полной энергонезависимости региона.

В ноябре 2015 года Крым оказался обесточен в результате подрыва опор линий электропередачи, с помощью которых электроэнергия поставлялась с Украины на полуостров. В регионе ввели режим ЧС и установили график веерных отключений энергии. Позднее на полуостров был проведен энергомост с материковой части России. Ответственность за блэкаут полуострова никто на себя не взял, однако подходы к аварийным конструкциям блокировали представители запрещенных в России «Правого сектора» и «Меджлиса крымско-татарского народа».

