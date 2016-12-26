Крымские общины пожаловались Пан Ги Муну на энергоблокаду

Национальные общины Крыма во второй раз отправили обращение в ООН, призывающее провести расследование энергетической блокады полуострова. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил председатель национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер, передает РИА Новости.

Представительство ООН в России отказалось принимать предыдущий документ, заявив, что у него нет на это прав, отметил Абажер. Повторное обращение крымчане отправили в МИД России и на почту генсекретаря международной организации Пан Ги Муна.

«Было получено подтверждение, что письмо получено. Мы теперь ждем ответа, как отреагирует ООН на наше обращение», — сказал глава автономии.

Он подчеркнул, что национальные общины Крыма готовы обращаться и в другие международные организации.

21 декабря депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Крым готов отправить в ООН делегацию с докладом о жизни на полуострове. За день до этого Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

В ноябре прошлого года Крым оказался обесточен в результате подрыва опор линий электропередачи, поставляющих электроэнергию с Украины на полуостров. В регионе ввели режим ЧС и установили график веерных отключений электроэнергии. Позднее на полуостров был проведен энергомост с материковой части России. Ответственность за блэкаут полуострова никто на себя не взял, однако подходы к аварийным конструкциям блокировали представители запрещенных в России «Правого сектора» и «Меджлиса крымско-татарского народа».

