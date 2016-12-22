После антироссийской резолюции ООН власти Крыма расскажут о ситуации на Украине

Власти Крыма намерены предложить Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по нарушениям прав человека на Украине. Об этом заявил член крымского правительства Заур Смирнов, сообщает в четверг, 22 декабря, РИА Новости.

«К нам поступают по различным каналам просьбы от украинцев обратиться в ООН по вопросу вопиющего нарушения прав человека в их стране», — сказал он.

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Смирнов отметил, что сами украинцы боятся заявить об ущемлении своих прав, так как «на Украине подавляется на корню любая свобода, инакомыслие».

По словам депутата, в ООН также передадут сведения о транспортной, продовольственной и энергетической блокаде полуострова со стороны Киева. Кроме того, украинская сторона продолжает отправлять в Крым диверсантов, добавил Смирнов.

20 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека и призывающую Россию допустить на полуостров международных наблюдателей.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Крым готов отправить в ООН делегацию с докладом о жизни на полуострове. По его словам, в состав делегации могут войти представители национально-культурных общин Крыма, местные общественники и чиновники.