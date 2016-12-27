«Ростех» достроит ТЭС в Крыму в 2018 году

Компания «Технопромэкспорт» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») сдвинула сроки завершения строительства ТЭС в Крыму на 2018-й год. Об этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС во вторник, 27 декабря.

«У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами», — сказал Чемезов.

Он также рассказал, что «Технопромэкспорт» уже приобрел четыре турбины — по две на каждую из двух ТЭС — в Тамани и Грозном. «Ростех», по его словам, готов строить ТЭС и ждет условий от Минэнерго — «либо объявят конкурс на участие, либо какую- то из компаний выберут как единственного поставщика».

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Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 мегаватт, а к 2021 году эта цифра, как ожидают власти Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 мегаватт, в планах — увеличить показатель вдвое.

