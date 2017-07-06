Газовые турбины Siemens доставлены в Крым вопреки санкциям

Россия поставила в Крым газовые турбины немецкой компании Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров энергетических технологий. Таким образом, компания Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима. Неизвестно, были ли турбины привезены в Крым с ведома производителя.

«Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», — заявил Reuters представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

27 декабря стало известно о том, что компания «Технопромэкспорт» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») сдвинула сроки завершения строительства ТЭС в Крыму на 2018-й год. «У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами», — сказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 мегаватт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Она предусматривает инвестиции в развитие энергетики полуострова в размере 49 миллиардов рублей. ТЭС возводит компания «Технопромэкспорт».

