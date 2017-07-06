«Дочка» «Ростеха» рассказала о закупке газовых турбин для Крыма

Компания «Технопромэкспорт» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех») приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для электростанций в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Rambler News Service.

«В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами», — сказано в сообщении компании.

Подчеркивается, что это позволило «Технопромэкспорту» минимизировать сроки реализации строительства ТЭС в регионе.

Кроме того, для строительства энергопроектов на полуострове компания планировала поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Контракт не был заключен из-за отсутствия взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, отмечается в пресс-релизе.

5 июля Reuters со ссылкой на три источника передал, что в Крым были доставлены турбины производства немецкой компании Siemens. Агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают европейским фирмам поставлять полуострову связанные с энергетикой технологии и оборудование.

В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост (Wolfram Trost) заявил: «Siemens не поставлял турбины в Крым и соблюдает все ограничения на экспорт». Сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность клиентов, он не ответил на вопросы о том, знала ли компания, что турбины были отправлены в Крым и будет ли Siemens заниматься их обслуживанием.

По данным Reuters, России нужны турбины для двух крымских электростанций, которые должны способствовать обеспечению стабильного энергоснабжения региона. Один из источников рассказал, что две турбины были доставлены в Крым морем и предназначены для электростанции в Севастополе. Два собеседника агентства, включая чиновника, работающего в энергетическом секторе Крыма, сообщили, что турбины, выгруженные в Севастополе, прибыли с Таманского полуострова.

