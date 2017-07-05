Работа над будущим

Конец июня для правительства Севастополя выдался напряженным — регион посетили руководители федеральных ведомств и органов власти. Это связано с приоритетным вниманием, которое центр оказывает городу в реализации проектов развития. Севастополь возвращает себе статус одного из самых важных городов огромной страны. Есть основания думать, что эти планы будут воплощены в жизнь в ближайшее время — разработанная временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым стратегия развития города до 2030 года благожелательно воспринята в высоких кабинетах.

Интегрировать в структуру промышленности страны

В конце июня администрации Севастополя было не до отпусков — в городе с визитами побывали руководители федеральных органов и ведомств. Так, 30 июня в Севастополе состоялось заседание Военно-промышленной коллегии с участием временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Овсянникова. Председатель коллегии, вице-премьер правительства страны Дмитрий Рогозин отметил успехи Севастополя в восстановлении судостроительных и судоремонтных предприятий, а также высокую важность дальнейшего развития ключевых предприятий города — 13-го судоремонтного завода и «Севморзавода».

Вице-премьер также подчеркнул, что верфи готовы брать на работу способных выпускников профильных вузов из Севастополя. Овсянников со своей стороны отметил, что правительство города делает все, чтобы максимально использовать имеющиеся мощности судостроительных и авиационных предприятий, развивать их и встроить в структуру промышленности страны.

«Мы имеем четкие планы развития таких предприятий, как "Севморзавод" и "Севастопольское авиационное предприятие". Они будут полностью интегрированы в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) и, соответственно, "Вертолеты России". Также для нас важно сохранить компетенцию КБ "Черноморец", поэтому мы обеспечим все необходимые процедуры для последующего вхождения предприятия в ОСК», — рассказал глава Севастополя.

Овсянников на заседании Военно-промышленной коллегии под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина Фото: sevastopol.gov.ru

Также 30 июня Овсянников встретился с министром культуры России Владимиром Мединским на мысе Хрустальном, там, где предполагается соорудить памятник Примирения — монумент, посвященный Гражданской войне в России. Скульптурная композиция должна стать частью культурной среды Севастополя, города с богатейшей историей.

Днем ранее Овсянников вылетел в Москву, где провел рабочие встречи с руководством правительства и администрации президента России по поводу приоритетных проектов развития Севастополя.

27 июня в Симферополе провели выездное заседание Совета безопасности. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов уделили внимание роли судостроительных предприятий, расположенных в Крыму, в обеспечении обороноспособности государства. В заседании принял участие врио губернатора Севастополя.

Драйверы роста

Понятно, что оценивать итоги активизации федерального центра в отношении Севастополя пока рано, однако уже сейчас наблюдатели констатируют: развитие города становится одной из приоритетных целей. По некоторым данным, визиты высокопоставленных чиновников в регион и врио губернатора в Москву могут быть связаны с тем, что в столице сейчас согласовывается «Стратегия развития Севастополя до 2030 года». В понедельник, 3 июля, вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев сообщил, что документ будет корректироваться с учетом замечаний всех вовлеченных государственных органов: Минприроды, Минкультуры, Минобрнауки, Минздрава, Минспорта, Минтруда, и Федерального агентства по делам национальностей.

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Отмечалось, что в основном исправления центральных исполнительных органов власти коснулись формирования особо охраняемых природных территорий и статуса достопримечательного места. После внесения корректировок документ был направлен для получения положительного заключения Минэкономразвития.

Документ определит развитие Севастополя на годы вперед. Власти города строят амбициозные планы по восстановлению Севастополя как научного, промышленного и культурного центра. В частности, валовый региональный продукт должен вырасти к 2030 году более чем в два раза, инвестиции в городскую среду — в 2,5 раза, а численность занятых в экономике — на 24 процента. Ожидается, что увеличится и доля собственных доходов — до 70 процентов.

Направлениями, которые призваны стать драйверами роста, — традиционные для Севастополя судостроение и судоремонт, высокотехнологическое машиностроение, информационные технологии, транспорт и логистика, эффективное сельское хозяйство и рыбная промышленность. Только в судостроение и судоремонт инвестиции в ближайшие три года составят 7 миллиардов рублей.

Судостроение — однин из локомотивов экономики города Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

К 2020 году завершится строительство индустриального парка, который обеспечит работой 1500 специалистов. Для реализации масштабных планов власти города намерены заняться и развитием человеческого капитала. В течение ближайших трех лет в Севастополе появится 3000 новых мест в детских садах, еще столько же — до 2030 года. Всего в рамках воплощения стратегии в жизнь возведут 20 детских садов и 10 школ.

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На базе Севастопольского госуниверситета создадут образовательный центр для подготовки специалистов в области морских, военных и аграрных технологий и интеллектуальной электроэнергетики. Обновленный вуз к 2024 году должен войти в Топ-100 лучших вузов России. Общие инвестиции в научно-образовательную систему города превысят 8 миллиардов рублей. Кроме того, в Севастополе построят онкологический диспансер, инфекционную больницу, больницу скорой помощи, возведут, реконструируют, отремонтируют и оснастят оборудованием 17 объектов здравоохранения, включая 5 детских поликлиник.

«Сделать Севастополь комфортным для жизни»

Овсянников еще в апреле кратко выразил суть грядущих изменений: «Севастополь должен стать городом, где каждый может найти себя с точки зрения самореализации». Объясняя, какие перспективы власти города видят для Севастополя, врио губернатора отметил, что «у города потрясающие географические преимущества, и после введения в эксплуатацию Крымского моста мы можем стать одним из центров перевалки российских грузов». Кроме того, он обратил внимание на необходимость высокоразвитого государственного и местного управления.

Цель стратегии — сделать город комфортным для жизни Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

«И, пожалуй, самая главная задача — сделать Севастополь комфортным для жизни. Это десятки проектов по созданию сбалансированной городской среды: реконструкция жилищно-коммунальной инфраструктуры, обновление систем водоснабжения и водоотведения, полная газификация региона, ремонт и строительство новых дорог», — рассказал Овсянников.

Повышенное внимание федерального центра к стратегии развития Севастополя — это отнюдь не тренд последних дней. Еще весной Овсянников представил стратегию первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Дмитрию Козаку. Козак тогда, ознакомившись с документом, дал ему положительную оценку.