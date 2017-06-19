Овсянников назначил своего оппонента главой «Корпорации развития Севастополя»

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назначил генеральным директором акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» Олега Николаева. О своем кадровом решении глава города сообщил на аппаратном совещании подчиненных ему ведомств, говорится в полученном «Лентой.ру» в понедельник, 19 июня, пресс-релизе правительства города.

«Рад приветствовать Олега Николаева в нашей команде. Оставив в стороне политику, мы можем сосредоточиться на действительно полезной для севастопольцев совместной работе. Это создание новых рабочих мест, разработка качественных инвестпроектов, привлечение инвестиций, строительство индустриального парка и многое другое», — подчеркнул врио губернатора, отметив, что у него с новым руководителем «Корпорации развития Севастополя» общие цели.

Овсянников подчеркнул, что Николаев обладает теми качествами, которые необходимы на предложенной ему должности: современным проектным подходом к управлению и креативным видением развития города.

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Со своей стороны Николаев объяснил, почему решил возглавить структуру, занимающуюся развитием города, и отказаться от участия в выборах на пост губернатора. «Я был готов начать кампанию, потому что севастопольцы очевидно ждали от меня именно этого шага. Но приоритет руководства страны — консолидация и объединение сил в Севастополе для его развития», — приводит ТАСС слова нового руководителя «Корпорации развития Севастополя».

Овсянников является кандидатом на пост губернатора города. 9 июня он подал в Севастопольскую городскую избирательную комиссию документы на регистрацию от партии «Единая Россия».

Задачей «Корпорации развития Севастополя» является инвестиционное проектирование, организация проектного и заемного финансирования, налаживание эффективного сотрудничества между администрацией города и бизнесменами, готовыми реализовывать в Севастополе разнообразные проекты.