Овсянников выдвинул свою кандидатуру на праймериз в Севастополе

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подал документы в политсовет партии «Единая Россия» для участия в праймериз перед выборами главы города. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Крыминформ».

«Вчера я подал документы для участия в праймериз. Политсовет утвердил. Начиная с 4 апреля буду встречаться с партийными ячейками, где представлю свою предвыборную программу. А в целом моя предвыборная кампания будет построена на той реальной работе, которую делает правительство Севастополя», — рассказал Овсянников.

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Как отмечает издание, о своей поддержке кандидатуры врио губернатора на выборах, которые назначены на сентябрь, заявил депутат Заксобрания Алексей Чалый.

Всего на праймериз в «Единой России» перед выборами губернатора будут выдвинуты пять человек, передает новостной портал «Форпост». Помимо Овсянникова, во внутрипартийном голосовании будут участвовать предприниматель Сергей Лисейцев, председатель совета Андреевского муниципального округа Павел Сысуев, сопредседатель городского отделения Общероссийского народного фронта Владимир Немцев и общественник-предприниматель Алексей Макушин.

Список участников праймериз будет утверждаться на конференции регионального отделения партии.

Закон о порядке проведения прямых выборов губернатора был принят парламентом города 14 марта. Согласно нормативному акту, глава города избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.