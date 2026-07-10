Звезда Голливуда основал свой благотворительный фонд в России

Культовый актер Стивен Сигал открыл в России благотворительный фонд помощи ветеранам

Русско-американский актер Стивен Сигал основал собственный благотворительный фонд в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 74-летний артист зарегистрировал компанию вместе с российскими предпринимателем и адвокатом. Фонд будет заниматься поддержкой ветеранов и их семей, а также защитой животных и реализацией природоохранных инициатив.

Помимо этого, у легенды боевиков есть еще две компании — строительная, оформленная 16 лет назад, и по продаже недвижимости, которая была создана в 2025 году.

Ранее актер Стивен Сигал раскритиковал голливудские фильмы из-за падения качества на фоне чрезмерной политизации. Артист отметил, что считает музыку и кинематограф серьезной силой, способной объединять людей.