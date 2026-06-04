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19:48, 4 июня 2026Культура

Стивен Сигал раскритиковал голливудское кино

Актер Стивен Сигал раскритиковал Голливуд и заявил о падении качества американского кино
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Американский актер Стивен Сигал раскритиковал голливудские фильмы из-за падения качества на фоне чрезмерной политизации. Его слова приводит KP.RU.

Артист отметил, что считает музыку и кинематограф серьезной силой, способной объединять людей. В то же время он заявил, что сейчас Голливуд идет на поводу у ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а качество производимых студиями картин резко снизилось за последние пять-шесть лет.

«Как-то раз мне пришло уведомление сверху, что в кино обязательно должны быть люди разной сексуальной ориентации. И если не включить их в список ролей, то произведение не сможет быть представлено на разных фестивалях, например, том же "Оскаре"», — поделился Сигал.

Ранее режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. По его словам, Голливуд превратился в «фабрику безвкусных сосисок». Режиссер «Криминального чтива» признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение и, хотя раньше он был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг.

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