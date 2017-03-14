Депутаты Севастополя утвердили порядок проведения выборов губернатора

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли во втором, окончательном чтении законопроект о порядке проведения прямых выборов губернатора, передает ТАСС во вторник, 14 марта.

«"За" — 19, "против" — нет, воздержавшихся — нет, голосовало 19 депутатов. Закон принят», — озвучила результаты голосования спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева.

Согласно принятому закону, глава города избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Кандидаты на этот пост выдвигаются политическими партиями, при этом претендент может как состоять в рядах выдвинувшей его политической силы, так и быть ее беспартийным сторонником. Кроме того, кандидату необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи в поддержку своего выдвижения в муниципальных округах Севастополя.

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Представлявший законопроект депутат Виктор Посметный пояснил, что на рассмотрение парламентариев поступили восемь поправок, внесенных врио губернатора Севастополя Дмиртием Овсянниковым и депутатами от фракции ЛДПР, пишет «Крыминформ».

Поправки главы города, связанные с корректировкой количества муниципальных образований (с 7,5 до 8), где кандидату необходимо собрать подписи в свою поддержку, были одобрены депутатской комиссией. Законодательная инициатива фракции ЛДПР, которая касалась уменьшения муниципального фильтра до 7 процентов (при действующих 10) и ограничения избирательного права для отдельных категорий граждан, — не были рекомендованы к принятию.

24 ноября прошлого года закс принял изменения в устав Севастополя, согласно которым в городе вводятся прямые выборы губернатора. До этого он избирался заксобранием из числа кандидатур, предложенных главой государства.

Выборы главы Севастополя намечены на 10 сентября 2017 года.