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15:19, 10 июля 2026Экономика

Российский губернатор сравнил бензин с гречкой

Глава Кировской области Соколов анонсировал продажу топлива по номерным знакам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Причиной локальных дефицитов топлива на автозаправках Кировской области стал ажиотажный спрос, по сравнению с тем же периодом прошлого года потребление выросло на 30 процентов — с 380 тонн в сутки до 500 тонн. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Соколов.

Чиновник призвал жителей области «не повторять синдром гречки», намекая, что в прошлые годы таким же образом из продажи пропадал популярный продукт, с которым не было проблем.

По его словам, запасы горючего в регионе есть, топливо подвозится каждый день, а с производителями достигнута договоренность об увеличении поставок. Тем не менее для нормализации ситуации на АЗС в регионе принято решение организовать отпуск топлива по номерам.

Как и в других регионах, речь идет о том, что по четным дням заправиться могут только автомобили, чей номер начинается на 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным — все остальные. Распоряжение вступает в силу с полуночи 11 июля. Кроме того, для обеспечения безопасности на АЗС начинают дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии.

Соколов посетовал на то, что некоторые дозаправляют бак на семь литров, для чего занимают место в очереди, другие по несколько раз заливают топливо в канистры, а иногда очередь блокирует подъезд для машин с левым расположением бака. Все это увеличивает время заправки.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев анонсировал введение электронных очередей на АЗС, чтобы жители региона могли не тратить время на ожидание и подъезжать на заправку в свой срок.

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