В российском регионе задумались об электронных очередях на АЗС

Иркутский губернатор Кобзев анонсировал появление электронных очередей на АЗС

Власти Иркутской области совместно с IT-сообществом готовятся к введению электронных очередей на АЗС, чтобы жители региона могли не тратить время на заправку автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, свои предложения представили несколько разработчиков. Чиновник пообещал дополнительно сообщить, когда опция будет доступна для использования.

Также он сообщил, что два независимых оператора с пятницы, 10 июля, расширили продажу топлива для физических лиц, хотя лимиты на заправку все еще сохраняются.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 10 июля введут отпуск бензина по номерам, как уже было сделано в Орловской области. Схема означает, что в четные дни месяца смогут заправляться только машины, номера которых начинаются с нуля или четных цифр, а в нечетные — все остальные.

Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от нефтяных компаний предоставлять достоверную информацию о поставках топлива в регион. По его словам, из-за невыполненных обещаний на заправках скапливаются большие очереди.