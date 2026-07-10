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11:37, 10 июля 2026Экономика

В российском регионе задумались об электронных очередях на АЗС

Иркутский губернатор Кобзев анонсировал появление электронных очередей на АЗС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Власти Иркутской области совместно с IT-сообществом готовятся к введению электронных очередей на АЗС, чтобы жители региона могли не тратить время на заправку автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, свои предложения представили несколько разработчиков. Чиновник пообещал дополнительно сообщить, когда опция будет доступна для использования.

Также он сообщил, что два независимых оператора с пятницы, 10 июля, расширили продажу топлива для физических лиц, хотя лимиты на заправку все еще сохраняются.

Ранее сообщалось, что в Псковской области с 10 июля введут отпуск бензина по номерам, как уже было сделано в Орловской области. Схема означает, что в четные дни месяца смогут заправляться только машины, номера которых начинаются с нуля или четных цифр, а в нечетные — все остальные.

Между тем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от нефтяных компаний предоставлять достоверную информацию о поставках топлива в регион. По его словам, из-за невыполненных обещаний на заправках скапливаются большие очереди.

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