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12:34, 9 июля 2026Экономика

Губернатор потребовал от нефтяных компаний не скрывать срыв поставок бензина

Глава Липецкой области Артамонов раскритиковал нефтяников за неверную информацию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: posteriori / Shutterstock / Fotodom

Введение россиян в заблуждение относительно поставок топлива в их регион неприемлемо, и нефтяные компании должны изменить подход к информированию общественности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Он подчеркнул, что понимает, в каких условиях работает страна и отдельно топливная отрасль, осознает объективные причины перебоев в поставках — это «повреждения производственных объектов, технологические сбои, логистические ограничения, повышенная нагрузка на рынок».

Однако, добавил губернатор, «есть то, что понять и принять невозможно». Он объяснил, что представители компаний на заседании областного оперативного штаба заявляют о готовности обеспечивать топливом АЗС, а спустя несколько часов местные жители видят прямо противоположную картину, то есть закрытые заправки и очереди.

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«На этих кадрах именно это. Очереди. Люди, которые с вечера и до утра ждут топлива у закрытых АЗС. Так быть не должно», — прокомментировал чиновник видеозапись с рядом машин у заправки.

Артамонов обратился к руководству крупнейших топливных компаний с просьбой «незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область, обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом». По его словам, речь идет не просто о комфорте автомобилистов, а о нормальной жизнедеятельности региона, работе оперативных служб, уборочной кампании, доставке продуктов, безопасности людей и выполнении государственных задач.

Если топлива нет или поставки срываются, пояснил губернатор, то регион должен получить честную информацию сразу, а не так, как происходит сейчас. «Мы помогаем операторам с логистикой, организуем порядок на АЗС, направляем сотрудников для контроля, вводим временные правила, чтобы снизить хаос и распределить нагрузку. Но регион не может стабилизировать ситуацию в одиночку», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства по теме ситуации с топливом. Он поручил принять меры по стабилизации ситуации и сделать так, чтобы граждане не испытывали неудобств, а цены на заправках не росли. Трудности с бензином и дизельным топливом глава государства назвал временными.

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