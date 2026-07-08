Путин назвал трудности с топливом временными

Путин заявил о временном характере трудностей с топливом

Президент РФ Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. Его слова приводит ТАСС.

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Как отметил Путин, происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян. «Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», — подчеркнул президент.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в июле начинает импорт топлива из других стран, а также остановит поставки дизеля за рубеж. «Направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. Плановые ремонты перенесли на более поздний срок», — перечислил он.

В настоящее время спрос на топливо в России вырос примерно на треть, рассказал Новак, уточнив, что «все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, росту времени заправки».

