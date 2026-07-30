Депутат Водолацкий: Россия может насчитать сотни миллиардов долларов, подаренных Армении

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заблуждается, говоря о том, что Россия не переводила деньги за использование Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), и может поплатиться сотнями миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Пашинян заявил, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД — дочерней структуры РЖД. Он предупредил, что если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится.

Депутат напомнил, что Армения в свое время увеличила внутренний валовый продукт за счет участия в ЕврАзЭС. Он уточнил, что это 90-процентная доля льгот России, которая в первую очередь по льготной цене отпускала электроэнергию, покупала сельхозпродукцию и решала многие другие вопросы. Парламентарий подчеркнул, что Россия поддерживала народ Армении, потому что это дружеская страна.

«И баланс, если считать за все эти годы, будет не в пользу Армении. Если они говорят о двух миллиардах, которые они хотят брать с России, то мы посчитаем сотни миллиардов, которые мы просто подарили Армении для того, чтобы они не были уничтожены, не разрушились. Поэтому арифметика — это точность цифр, а цифры сегодня не в пользу Пашиняна. Европа в очередной раз обманула одну из стран постсоветского пространства только лишь для того, чтобы эта страна разорвала любые отношения с Россией», — сказал Водолацкий.

Ранее депутат Журавлев заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян находится не в том положении, чтобы ставить условия, а его эскалация с Россией и заигрывания с Западом приведут только к исчезновению Армении как государства. По его словам, никто не станет покупать армянский коньяк и абрикосы, если Пашинян в одночасье прервет отношения с Россией.