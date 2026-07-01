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20:04, 1 июля 2026Экономика

В Россию везут индийский бензин. Чем он отличается от российского и как его оценивают эксперты?

Reuters: В Россию отправили не менее 60 тысяч тонн бензина из Индии
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

В Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партией топлива уже вышли в море, однако какой именно нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) их отправил не уточняется.

По данным источника, Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из Белоруссии. При этом пиковый спрос на бензин в летние месяцы составляет 110 тысяч тонн в день, то есть поставки позволят закрыть почти четыре дня.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации с топливом в стране, назвав дефицит некритичным. При этом он отметил, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди, а купить необходимую марку топлива не всегда получается. Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации, который работает в круглосуточном режиме.

Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн — это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, добавил Путин. Пресс-секретарь президента также подтвердил, что Кремль ведет переговоры по поводу импорта бензина.

Чем индийский бензин отличается от российского?

В Индии производят экспортный бензин, соответствующий строгим международным стандартам BS-VI (аналог Евро-6). В нем очень мало серы (менее 10 ppm), а октановое число — на уровне АИ‑95 и выше. Это обеспечивают технологии компаний Indian Oil Corporation и Reliance Industries.

Фото: Firdous Nazir / NurPhoto via Getty Images

По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, закупаемый Россией индийский бензин отвечает по качеству всем требованиям и ничем не отличается от российского.

Я думаю, что речь не идет о каком-то прямогонном бензине, низкокачественном. Индия в этом плане — огромный игрок на топливном рынке, у нее выстроены на побережье большие НПЗ как раз таки для этого бизнеса. Они покупают нефть, в том числе российскую, доставляют туда, перерабатывают и экспортируют полученные нефтепродукты. Поэтому это не тот бензин, который они у себя там внутри потребляют, а продукт экспортно ориентированных предприятий, которые всегда работали на мировой рынок

Игорь Юшковэксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

Помимо Индии, Россия может наладить поставки бензина из стран бывшего СССР: в первую очередь из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Такое мнение выразил глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

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Индия была крупнейшим поставщиком бензина и дизельного топлива для США

В начале 2023 года индийские НПЗ поставляли американским покупателям около 89 тысяч баррелей бензина и дизеля ежедневно, что было максимальным показателем почти за четыре года. Суточные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу также достигли рекорда и составили 172 тысячи баррелей впервые с октября 2021 года.

Тогда поставки из Индии позволяли восточному побережью США компенсировать дефицит европейского импорта. Большие объемы импорта дешевой российской нефти позволили Нью-Дели резко нарастить поставки нефтепродуктов в Штаты и Европу.

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