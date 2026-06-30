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15:41, 30 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы возможные поставщики бензина в Россию

Аналитик Пасечник: Поставлять бензин в Россию могут из стран бывшего СССР
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: CHAI UM-IM / Shutterstock / Fotodom

В случае необходимости Россия может наладить поставки бензина из стран бывшего СССР, в первую очередь из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, отметил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Пасечник. В беседе с «Лентой.ру» он указал, что такой импорт вполне осуществим.

«Видится Белоруссия, там два мощных модуля, мощная переработка, два крупных завода — белорусский завоз вполне осуществим. Опять же из Казахстана может бензин приходить, из Азербайджана. Все это будет выстраиваться постепенно», — пояснил аналитик.

По его словам, логика здесь в первую очередь корпоративная: речь идет о кооперации ведущих российских нефтегазовых компаний с международными партнерами. Если такая необходимость возникнет, система поставок будет выстроена в рабочую модель поэтапно, объяснил Пасечник.

При этом специалист подчеркнул, что логистические сроки вполне вписываются в рамки существующих резервов: запасов топлива на нефтебазах накоплено достаточно, поэтому причин для паники нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия действительно планирует импортировать определенный объем бензина для поддержания внутреннего рынка. По его словам, закупки станут «еще одним шагом на пути стабилизации рынка, нацеленным на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», если удастся договориться о ценах. В то же время представитель Кремля отказался сообщить, в каких странах будет закуплено топливо.

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