Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:30, 6 февраля 2023Экономика

Стало известно об увеличении закупок российской нефти Индией для продажи Западу

Bloomberg сообщил, что Индия увеличивает закупки нефти в РФ для продажи в страны Запада

Фото: Pixabay

Индия увеличивает закупки российской нефти по скидке для продажи в страны Запада после переработки. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, страна в январе поставляла США примерно 89 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива ежедневно, что, согласно данным аналитиков Kpler, является наивысшим показателем за четыре года.

Также отмечается, что в этом месяце Индия в день поставляет в страны Европейского союза (ЕС) 172 тысячи баррелей дизельного топлива с низки содержанием серы.

По информации агентства, Нью-Дели преследует цель предотвратить шок с поставками нефти после введения западных ограничений, но одновременно действия соответствуют политике по сокращению доходов России от продажи энергоресурсов.

Ожидается, что по мере ужесточения санкций Индия будет занимать все более значимое место в мировых цепочках поставок нефтепродуктов.

Ранее Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Уточняется, что Вашингтон вместе с партнерами установили два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского о ситуации в Артемовске
Китай заявил об ущербе стабилизации отношений с США из-за инцидента с аэростатом
НАТО призвали прекратить поставки тяжелых вооружений Украине
Стало известно об увеличении закупок российской нефти Индией для продажи Западу
iPhone 14 Pro подешевел на 25 процентов
Стоматолог развеяла мифы о здоровье зубов
Названы способы защититься от возникновения деменции
Стало известно о проверке иностранной ассоциации на признаки иноагента
Девушка отменила свидание с парнем из Tinder из-за одной его шутки
В Сирии рассказали о множестве разрушенных зданий после землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.