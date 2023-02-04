Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:22, 4 февраля 2023Экономика

Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Глава Минфина США Джанет Йеллен подписала постановление о вводе лимита цен на нефть из РФ
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает ТАСС.

Указ вступит в силу с 00:01 5 февраля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Согласно документу, США одновременно с партнерами устанавливают два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти.

3 февраля страны ЕС также достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже действующие в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику. Она утверждает, что введенный ранее потолок цен на поставки российской нефти обходится РФ примерно в 160 миллионов евро ежедневно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России напомнили про пробирку Пауэлла в ООН
Начальника колонии арестовали за взятки от заключенных
Сроки поставок западного оружия Киеву назвали гонкой со временем
Четыре человека пострадали в результате нападения в Нью-Йорке
В Германии призвали не давать Украине ложных надежд о вступлении в ЕС
В Китае заявили о готовности работать с Россией для развития отношений
Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки
Онколог назвал способы определить рак самостоятельно
Певица Бьянка назвала свой любимый район Москвы
В США сообщили о «вторжении» шпионских зондов Китая при Трампе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.