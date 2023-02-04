Минфин США утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

Глава Минфина США Джанет Йеллен подписала постановление о вводе лимита цен на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает ТАСС.

Указ вступит в силу с 00:01 5 февраля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Согласно документу, США одновременно с партнерами устанавливают два лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти.

3 февраля страны ЕС также достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже действующие в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику. Она утверждает, что введенный ранее потолок цен на поставки российской нефти обходится РФ примерно в 160 миллионов евро ежедневно.