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20:41, 3 февраля 2023Экономика

Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

ЕС согласовал потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 долларов за баррель

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности о введении потолка цен на российские нефтепродукты, пишет Reuters.

Уточняется, что потолок будет установлен на уровне 100 долларов за баррель торгующихся с премией, и 45 долларов за баррель — со скидкой.

Санкции стран Запада против российской нефти вступили в силу 5 декабря. ЕС больше не принимает нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив корректировку предельной стоимости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле принимают меры, чтобы захеджировать риски, связанные с эмбарго стран Евросоюза на российские нефтепродукты.

С 1 февраля в России вступил в силу указ, согласно которому российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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Варвара Кошечкина
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