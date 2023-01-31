В России вступили в силу ответные меры на потолок цен на нефть

В России вступил в силу указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть

В России 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на установленный западными странами потолок цен на нефть. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Исключения возможны только на основании «специального решения» президента.

Запрет в отношении поставок нефти будет действовать пять месяцев — до 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на экспорт нефтепродуктов таким покупателям определит правительство. Следить за исполнением указа поручено Минэнерго.

В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому Минэнерго и Минфин должны до 1 марта 2023 года утвердить порядок мониторинга цен на экспортную нефть. Кабмин также обязал поставщиков ежемесячно предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также результаты проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации до попадания к конечному покупателю.

Потолок цен на поставки российской нефти был введен с 5 декабря — к нему присоединились страны ЕС и «Большой семерки», а также Евросоюз и Австралия. Предельная цена установлена в размере 60 долларов за баррель. Компании из перечисленных государств больше не могут оказывать финансовые, страховые и другие услуги иностранным партнерам, если те получают или транспортируют нефть из России, купленную дороже этого уровня. Кроме того, с 5 декабря Евросоюз прекратил закупки российской нефти с доставкой по морю, а с 5 февраля 2023 года введет эмбарго на нефтепродукты из РФ.