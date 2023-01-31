Кабмин разъяснил указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть

Правительство РФ разъяснило порядок исполнения указа президента по потолку цен на нефть

Правительство России разъяснило порядок исполнения указа президента России Владимира Путина по потолку цен на нефть, который предусматривает запрет продажи по контрактам с введением предельной стоимости. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Минэнерго и Минфин должны до 1 марта 2023 года утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть для экспорта, следует из распоряжения кабмина.

Кроме того, компании-экспортеры должны ежемесячно предоставлять информацию о контрактах и ценах, а также сведения проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации до конечного покупателя.

Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров... на экспорт, обязаны: обеспечить... мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя Правительство России

В случае, если таможенные органы выявят применение потолка цен при декларировании грузов, их транспортировка по железной дороге и трубопроводам в страны Евразийского экономического союза будет запрещена.

Введение потолка цен и указ об ответных мерах

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США.

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля. Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.

27 января сообщалось, что Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель.

28 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление странами Запада потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

Ответные меры России исключают признание диктата цен

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с РИА Новости заявил, что ответные меры Москвы исключают признание диктата цен на российскую нефть.

По его словам, указ президента обозначил позицию России о том, что условия западных стран об эмбарго и потолке цен являются абсолютно неприемлемыми, что подчеркивают поступившие разъяснения правительства.

И сам указ, и меры исключают возможность лазеек, попытки как-то обойти или признать по сути эти ограничения и пробовать в дальнейшем торговать уже с условием этого ценового потолка Вячеслав Мищенко руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина

Мищенко отметил, что из постановления кабмина следует значимость только «первых рук» конечного покупателя, в этой сделке не должно содержаться условий об ограничении цен, и она должна соответствовать рыночным условиям. Как ресурс будет перепродаваться, останется делом трейдеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости потолков цен на энергоресурсы. Он заявил, что введение определенного уровня цен является вторжением в процессы ценообразования рынка, а также подчеркнул, что отсутствие согласия на потолок цен — дело принципа.

