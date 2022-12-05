Вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти

Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти вступило в силу

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза (ЕС) на поставки российской нефти, политический блок официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс, напомнил ТАСС.

Параллельно с этим вступает в силу решение Евросоюза о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

Эмбарго исключает некоторые страны, так, Болгария сможет закупать нефть и нефтепродукты из России морем до 2024 года, а Хорватия — закупать газойль до конца 2023 года.

Кроме того, несколько стран Европы продолжат импортировать российскую трубопроводную нефть. Решение было принято для тех государств, которые не имеют альтернатив этим энергоресурсам.

Ранее стало известно, что большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго. В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение.

