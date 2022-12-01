Большинство стран ЕС отказались от морских поставок российской нефти

Argus: большинство стран ЕС уже отказались от морских поставок российской нефти

Большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго, вступающего в силу 5 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Argus.

«Еще до введения формального эмбарго, которое нам предстоит на днях, большинство европейских мейджоров и крупнейших торговых компаний стали отказываться от работы с российским сырьем», — заявил вице-президент по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергей Агибалов.

В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение. При этом два государства — Италия и Болгария — значительно нарастили закупки: экспорт в Италию в октябре вырос в два раза, до 338 тысяч баррелей в сутки, в Болгарию — почти в 4 раза, до 146 тысяч баррелей в сутки.

«За вычетом потока в Болгарию получается, что в последние месяцы уже сократился трафик в направлении Европы до всего 600 тысяч», — добавил Агибалов. Он напомнил, что в последние месяцы Европа замещала российскую нефть импортом из разных регионов — США, Ближнего Востока, Северной Африки.

В Болгарии и на Сицилии находятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Лукойла», зависящие от поставок российской нефти. Однако если у Болгарии есть исключение из запрета на поставки нефти для НПЗ, то Италии необходимо заменить российскую нефть импортом из других стран, считает представитель Argus. По его мнению, на итальянский рынок может вернуться азербайджанская нефть.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия собралась национализировать НПЗ ISAB на Сицилии, принадлежащий «Лукойлу». Власти страны рассматривают меру как способ избежать потерю рабочих мест и перерабатывающих мощностей. ISAB может продолжить производство, закупая нефть у других поставщиков, однако его контрагенты отказываются предоставлять финансирование для альтернативных поставок. По данным газеты, правительство предложит банкам кредитовать поставки из других стран под гарантии итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE.