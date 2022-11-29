Италия собралась национализировать завод «Лукойла» на Сицилии

La Repubblica: правительство Италии намерено национализировать завод «Лукойла» на Сицилии

Италия собралась национализировать нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии, принадлежащий российскому «Лукойлу», пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Окончательное решение правительство примет на заседании 1 декабря.

По данным издания, министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заняты разработкой процедуры перевода НПЗ под контроль Минэкономики.

«Правительство вроде бы решило: нефтеперерабатывающий завод в городе Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства», — пишет La Repubblica. По некоторым данным, ISAB обеспечивает 22 процента потребностей страны в автомобильном топливе. Если завод закроют, без работы могут остаться около 10 тысяч человек.

Завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals, однако с 5 декабря ЕС должен прекратить импорт этого топлива из России. Власти Италии рассматривают национализацию предприятия, чтобы избежать потерю рабочих мест и перерабатывающих мощностей.

Как писал ранее «Коммерсантъ», ISAB может продолжить производство, закупая нефть у других поставщиков, однако его контрагенты отказываются предоставлять финансирование для альтернативных поставок, хотя «Лукойл» и его дочерний швейцарский трейдер Litasco не попали под санкции. По новым данным La Repubblica, министр Урсо предложит банкам кредитовать поставки под гарантии итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE.

Ранее российская компания пыталась продать завод, однако заявка американского фонда Crossbridge была отклонена. Кроме того, Италии не удалось получить у ЕС отсрочку эмбарго на российскую нефть — запрос был сделан слишком поздно. В этих условиях национализация стала приоритетным решением.