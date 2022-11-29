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11:57, 29 ноября 2022Экономика

Италия собралась национализировать завод «Лукойла» на Сицилии

La Repubblica: правительство Италии намерено национализировать завод «Лукойла» на Сицилии
Нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии

Нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии. Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Италия собралась национализировать нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии, принадлежащий российскому «Лукойлу», пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Окончательное решение правительство примет на заседании 1 декабря.

По данным издания, министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заняты разработкой процедуры перевода НПЗ под контроль Минэкономики.

«Правительство вроде бы решило: нефтеперерабатывающий завод в городе Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства», — пишет La Repubblica. По некоторым данным, ISAB обеспечивает 22 процента потребностей страны в автомобильном топливе. Если завод закроют, без работы могут остаться около 10 тысяч человек.

Завод «Лукойла» на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals, однако с 5 декабря ЕС должен прекратить импорт этого топлива из России. Власти Италии рассматривают национализацию предприятия, чтобы избежать потерю рабочих мест и перерабатывающих мощностей.

Как писал ранее «Коммерсантъ», ISAB может продолжить производство, закупая нефть у других поставщиков, однако его контрагенты отказываются предоставлять финансирование для альтернативных поставок, хотя «Лукойл» и его дочерний швейцарский трейдер Litasco не попали под санкции. По новым данным La Repubblica, министр Урсо предложит банкам кредитовать поставки под гарантии итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE.

Ранее российская компания пыталась продать завод, однако заявка американского фонда Crossbridge была отклонена. Кроме того, Италии не удалось получить у ЕС отсрочку эмбарго на российскую нефть — запрос был сделан слишком поздно. В этих условиях национализация стала приоритетным решением.

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Софья Ермакова
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