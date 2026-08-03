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19:29, 3 августа 2026 (обновлено: 19:36, 3 августа 2026)Путешествия

Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту Европы из-за места в очереди

Die Welt: 11 человек устроили драку в аэропорту Нюрнберга из-за места в очереди
Алина Черненко

Фото: IMAGO / Ardan Fuessmann / Globallookpress.com

Пассажиры устроили драку в аэропорту немецкого Нюрнберга из-за места в очереди. Об этом пишет Die Welt.

По информации издания, конфликт произошел в пятницу, 31 июля, у стоек регистрации в терминале европейской воздушной гавани. Сначала 29-летний мужчина ударил по лицу 43-летнего попутчика, после чего их конфликт перерос в массовую потасовку. Впоследствии 11 человек сняли с рейса.

На место прибыла скорая помощь, но госпитализация никому не потребовалась. Полиция занялась расследованием инцидента, в ближайшее время правоохранители изучат записи с камер видеонаблюдения.

Ранее турист потерял багаж и вышел из себя в аэропорту США. Мужчина устроил драку с сотрудником транспортной безопасности, схватил его за волосы и ударил головой о дверь.

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