Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 18 марта 2026

Разъяренный турист схватил сотрудника аэропорта за волосы и ударил головой о дверь

NYP: Туриста из Австралии арестовали за драку с сотрудником аэропорта в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Department of Justice

Турист из Австралии потерял багаж и вышел из себя в аэропорту США, устроив драку с сотрудником транспортной безопасности воздушной гавани (TSA). Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Это произошло в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Когда 35-летний Томас Джесси Бингем не смог найти свой рюкзак, проездные документы и паспорт, то обвинил в краже работника TSA. Путешественник указал на мужчину пальцем и на глазах у других пассажиров схватил его за волосы, затем ударил головой о стеклянную дверь.

Уточняется, что охранник получил травмы и был отправлен в медпункт. Разъяренного австралийца арестовали после того, как он попытался улететь в Великобританию. На данный момент ему предъявлено обвинение в нападении на федерального служащего. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее пассажир сломал глазницу сотруднику аэропорта и плюнул в полицейского в США. Уточняется, что мужчина прибыл в авиагавань без документов и устроил дебош после оплаты пошлины за проверку данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok