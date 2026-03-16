Пассажир сломал глазницу сотруднику аэропорта и плюнул в полицейского в США

PYOK: Пассажир Southwest Airlines избил двух сотрудников аэропорта в США

Пассажир авиакомпании Southwest Airlines избил двух сотрудников службы безопасности аэропорта США (TSA) и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

10 марта 33-летний Идресс Винай Соломон прибыл в воздушную гавань Далласа без удостоверения. Работники TSA направили его на другую полосу, чтобы подтвердить личность. При этом путешественник должен был заплатить 45 долларов (3,6 тысячи рублей). Когда данные мужчины установить не удалось, он устроил драку, в результате которой сломал глазницу сотруднику гавани и плюнул в полицейского во время задержания.

На данный момент турист арестован. Уточняется, что Соломон будет оставаться под стражей до тех пор, пока не окончится судебное разбирательство.

