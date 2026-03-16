15:33, 16 марта 2026Путешествия

Пассажир сломал глазницу сотруднику аэропорта и плюнул в полицейского в США

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tim Evans / Reuters

Пассажир авиакомпании Southwest Airlines избил двух сотрудников службы безопасности аэропорта США (TSA) и оказался под угрозой 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

10 марта 33-летний Идресс Винай Соломон прибыл в воздушную гавань Далласа без удостоверения. Работники TSA направили его на другую полосу, чтобы подтвердить личность. При этом путешественник должен был заплатить 45 долларов (3,6 тысячи рублей). Когда данные мужчины установить не удалось, он устроил драку, в результате которой сломал глазницу сотруднику гавани и плюнул в полицейского во время задержания.

На данный момент турист арестован. Уточняется, что Соломон будет оставаться под стражей до тех пор, пока не окончится судебное разбирательство.

Ранее пьяный пассажир покусал стюардессу и избежал тюрьмы. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании JetBlue.

    Последние новости

    Лавров рассказал о визите представителя Франции в Москву

    В России прекратились продажи дешевого кроссовера из Китая

    В офисе президента Украины оценили вероятность скорого урегулирования конфликта

    Сроки падения цен на нефть ниже 80 долларов предсказали

    Фото деталей военной авиации оказались в распоряжении СБУ из-за российского слесаря

    Россиянин лишился мотоцикла и телефона после пьянки с трансгендерными женщинами в Таиланде

    В Раде призвали депутатов взять власть и заключить мир

    Раскрыт способ реанимировать севшие после стирки свитера

    Биржевые цены на бензин в России взлетели

    В Иране рассказали о полученном США и Израилем хорошем уроке

    Все новости
