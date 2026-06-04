ПМЭФ-2026. День второй

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15:05, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на связанный с санкциями парадокс

Депутат Чернышев: Попытка исключить Россию из глобальных процессов провалилась
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия остается одним из ключевых центров мировых процессов, крупнейшим рынком, технологическим и энергетическим партнером для огромного числа государств, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью «Ленте.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ПМЭФ — наглядное опровержение западной санкционной мифологии. Нам несколько лет рассказывают об изоляции России, но сегодня на форуме представлено более сотни стран, тысячи представителей бизнеса, политики, инвесторы и крупнейшие компании со всего мира. Получается любопытный парадокс: чем громче звучат заявления об "изоляции", тем длиннее очередь на участие в российском экономическом форуме», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что никакие санкции не отменили того факта, что экономика любит перспективы, а не политические лозунги. По его словам, чем масштабнее становится международное присутствие на ПМЭФ, тем очевиднее провал в желании исключить Россию из глобальных процессов.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выступил глава Духовного управления мусульман России Альбир Крганов, который заявил, что «экономика хитрых татар» может стать альтернативой традиционному обучению в таких ведущих вузах мира, как Оксфорд и Гарвард. Кроме того, он выразил убежденность в том, что якутская модель ловли рыбы может приносить миллиарды.

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