Пьяный «пассажир из ада» покусал стюардессу и избежал тюрьмы

PYOK: Пассажир JetBlue покусал стюардессу на рейсе в США и избежал тюрьмы

Пьяный «пассажир из ада» покусал стюардессу за руку на рейсе в США и избежал тюрьмы. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании JetBlue, летевшего из Нью-Йорка в Детройт, еще в 2023 году, однако приговор гражданину Йемена Мохаммеду Али озвучили только в марте 2026-го. Мужчина признал себя виновным в создании препятствий работе членов экипажа и получил три года условно.

В течение этого срока Али запрещено летать на самолетах, за исключением поездок к родственникам на родину или участия в судебном заседании. Его также приговорили к 150 часам общественных работ.

В материалах дела сказано, что во время полета йеменец пытался дотронуться до волос и груди попутчицы. Когда бортпроводница захотела остановить буйного пассажира, он несколько раз укусил ее.

Вскоре после этого Али начал кричать и бить по сиденью перед собой. Члены экипажа пересадили его на другое место, подальше от других пассажиров, но дебошир продолжал вырываться и мешать выполнению полета.

Поведение мужчины стало настолько тревожным, что к нему применили средства сдерживания, однако Али каким-то образом дважды удалось освободиться. В итоге бортпроводникам и двум пассажирам-добровольцам пришлось удерживать йеменца на месте до конца полета, используя удлинители ремней безопасности и фиксаторы для рук и ног. Вплоть до приземления дебошир вел себя агрессивно и выкрикивал ругательства в адрес окружающих.

После ареста Али заявил, что ничего не помнит о полете. По его словам, перед посадкой он выпил вина в баре аэропорта. Мужчина признался, что пьет нечасто, но когда это случается, он «ведет себя не как обычно».

Ранее в США пассажирка ударила стюардессу по лицу на борту самолета. Когда женщину задержали и отвели в отделение полиции, она напала на одного из сотрудников и укусила его за палец.

