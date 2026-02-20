Реклама

18:13, 20 февраля 2026

Пассажирка ударила стюардессу по лицу на борту самолета и укусила полицейского за палец

Женщина ударила стюардессу Delta Air Lines и укусила полицейского за палец в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

В США пассажирка ударила стюардессу Delta Air Lines по лицу на борту самолета и укусила полицейского за палец. Об этом случае пишет издание People.

Инцидент произошел 17 февраля после посадки пассажиров в самолет в аэропорту Мемфиса. Уточняется, что 29-летняя Джессика Томас напала на бортпроводницу во время того, как борт все еще находился на земле. После этого в отделе полиции женщина напала на правоохранителя и укусила его за палец, а его коллегу ударила по ногам.

В итоге Томас заключили в тюрьму округа Шелби под залог 2,5 тысячи долларов (191 тысяча рублей). Несмотря на произошедшее, рейс Delta Air Lines вылетел в Атланту с задержкой всего в 37 минут.

Ранее пассажирка Air India напала на членов экипажа и оказалась под угрозой 38 лет тюрьмы. Уточнялось, что во время 15-часового перелета женщина оскорбляла, запугивала и ударила двух сотрудников перевозчика.

