Пассажирка напала на членов экипажа и оказалась под угрозой 38 лет тюрьмы

Пассажирка Air India напала на членов экипажа и запугивала их на рейсе в США

Пассажирка авиакомпании Air India напала на членов экипажа, федерального агента и сотрудника аэропорта и оказалась под угрозой 38 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дели, Индия, в Сан-Франциско, США, 28 и 29 июня, однако 40-летней Решме Камат предъявили обвинения только в четверг, 13 ноября. По данным прокуратуры, во время 15-часового перелета женщина оскорбляла, запугивала и ударила двух сотрудников перевозчика.

По прибытии в Сан-Франциско дебоширка, предположительно, напала на сотрудника аэропорта, отвечавшего за обеспечение безопасности, а также на представителя Погранично-таможенной службы США. Более того, она оказала сопротивление при аресте.

В случае признания виновной Камат грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей) за каждый эпизод вмешательства в действия экипажа, 8 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за нападение, сопротивление и воспрепятствование действиям федерального служащего, а также 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за вмешательство в действия сотрудников службы безопасности. Следующее судебное заседание по делу назначено на 7 января 2026 года.

Ранее другая агрессивная пассажирка на рейсе в США напала на стюардесс, была привязана к сиденью скотчем и попала на видео. Сначала мать двоих детей ходила по салону и выкрикивала непристойности, а бортпроводницы пытались ее успокоить.