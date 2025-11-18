Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:35, 18 ноября 2025Путешествия

Пассажирка напала на членов экипажа и оказалась под угрозой 38 лет тюрьмы

Пассажирка Air India напала на членов экипажа и запугивала их на рейсе в США
Алина Черненко

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Пассажирка авиакомпании Air India напала на членов экипажа, федерального агента и сотрудника аэропорта и оказалась под угрозой 38 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дели, Индия, в Сан-Франциско, США, 28 и 29 июня, однако 40-летней Решме Камат предъявили обвинения только в четверг, 13 ноября. По данным прокуратуры, во время 15-часового перелета женщина оскорбляла, запугивала и ударила двух сотрудников перевозчика.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

По прибытии в Сан-Франциско дебоширка, предположительно, напала на сотрудника аэропорта, отвечавшего за обеспечение безопасности, а также на представителя Погранично-таможенной службы США. Более того, она оказала сопротивление при аресте.

В случае признания виновной Камат грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей) за каждый эпизод вмешательства в действия экипажа, 8 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за нападение, сопротивление и воспрепятствование действиям федерального служащего, а также 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за вмешательство в действия сотрудников службы безопасности. Следующее судебное заседание по делу назначено на 7 января 2026 года.

Ранее другая агрессивная пассажирка на рейсе в США напала на стюардесс, была привязана к сиденью скотчем и попала на видео. Сначала мать двоих детей ходила по салону и выкрикивала непристойности, а бортпроводницы пытались ее успокоить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    В российском регионе впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

    Пытавшийся спровоцировать авиакатастрофу во время рейса пилот избежал тюрьмы

    Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о главкоме ВСУ

    Во Франции допустили отправку Макроном летчиков на Украину

    В Кремле назвали поводы для головной боли в Киеве

    Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

    Всадник на лошади провалился в огромную яму в России и сделал неожиданное открытие

    Невеста Башарова сообщила о тайной свадьбе

    Известная специя оказалась эффективна при снижении уровня холестерина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости