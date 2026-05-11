22:48, 11 мая 2026

На Украине высказались о свободе слова

Мендель: Свобода слова на Украине находится в плохом состоянии
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Свобода слова на Украине находится в плохом состоянии, заявила бывшая пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По ее словам, граждане страны страдают из-за украинского лидера и не поддерживают то, что Зеленский делает.

Ранее сообщалось, что бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти Зеленского. СМИ напомнили, что после начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.

