Пассажирка напала на стюардесс, была привязана к сиденью скотчем и попала на видео

Пассажирка напала на стюардесс и была привязана к сиденью на рейсе до Лас-Вегаса

Агрессивная пассажирка на рейсе до США напала на стюардесс, была привязана к сиденью скотчем и попала на видео. Его публикует The Sun.

Инцидент произошел на борту American Airlines, который летел из доминиканского курорта Пунта-Кана в город Лас-Вегас в США. Сообщается, что мама двоих детей Кетти Дилон ходила по салону и выкрикивала непристойности, в это время стюардессы пытались ее успокоить.

После того как их настоятельные просьбы пассажирка проигнорировала, экипаж был вынужден посадить ее на место и привязать к нему скотчем. Затем Дилон плюнула в лицо стюардессе.

На кадрах видно, как женщина пытается вырываться и выкрикивает оскорбления в адрес сотрудников авиакомпании. Уточняется, что многие пассажиры захотели отсесть подальше от туристки. По приземлении в Лас-Вегасе полицейские поднялись на борт, надели на голову женщины мешок и вывели ее из самолета. Ее арестовали по обвинению в нападении на экипаж авиасудна, а также в избиении.

