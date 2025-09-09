Пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь

Пьяный пассажир довел до слез и драки людей на борту из-за попыток открыть аварийную дверь. Об этом пишет издание The Mirror.

Рейс Ryanair направлялся из английского Борнмута в испанскую Жирону 4 сентября. В середине полета один из пассажиров закричал: «Я хочу выйти!» и направился к аварийной двери самолета. Его действия вызвали панику на борту — началась драка, некоторые начали плакать, у других случился приступ панической атаки.

Очевидцы сообщили The Mirror, что три человека пытались остановить мужчину и это продолжалось около 30 минут. Разъяренный пассажир даже плюнул и ударил одного из них. Свидетели вспоминают, что повсюду была кровь и люди кричали.

Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Тулузе (Франция), чтобы снять с рейса мужчину. После этого борт долетел в Жирону с задержкой на два часа.

