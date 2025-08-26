Путешествия
20:23, 26 августа 2025Путешествия

Пассажирка попыталась открыть дверь самолета в полете и сорвала рейс

The Sun: Пассажирка Ryanair попыталась открыть дверь самолета и сорвала рейс
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sheviakova Kateryna / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка Ryanair попыталась открыть дверь самолета в полете и сорвала рейс. Об этом пишет The Sun.

Борт выполнял рейс из английского города Манчестер в марокканский Агадир. Однако самолет вернулся в аэропорт вылета всего через 20 минут после взлета утром 25 августа из-за попытки туристки открыть дверь аварийного выхода.

По приземлении женщину вывели в сопровождении полицейских. Позже судно вылетело в Агадир и село в аэропорту города с опозданием примерно на полтора часа.

Ранее пассажир авиакомпании SkyWest Airlines попытался открыть дверь аварийного выхода, когда самолет находился в небе.

