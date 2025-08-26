Пассажирка попыталась открыть дверь самолета в полете и сорвала рейс

Пассажирка Ryanair попыталась открыть дверь самолета в полете и сорвала рейс. Об этом пишет The Sun.
Борт выполнял рейс из английского города Манчестер в марокканский Агадир. Однако самолет вернулся в аэропорт вылета всего через 20 минут после взлета утром 25 августа из-за попытки туристки открыть дверь аварийного выхода.
По приземлении женщину вывели в сопровождении полицейских. Позже судно вылетело в Агадир и село в аэропорту города с опозданием примерно на полтора часа.
Ранее пассажир авиакомпании SkyWest Airlines попытался открыть дверь аварийного выхода, когда самолет находился в небе.