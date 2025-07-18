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17:09, 18 июля 2025Путешествия

Пассажира вывели из салона со связанными руками после попытки открыть дверь самолета

CNN: Пассажир SkyWest Airlines попытался открыть дверь самолета в небе
Алина Черненко

Фото: edition.cnn.com

Пассажир авиакомпании SkyWest Airlines попытался открыть дверь аварийного выхода, когда самолет находился в небе. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 17 июля, с лайнером, летевшим из Омахи в Детройт, США. Бортпроводник захотел остановить буйного мужчину, но тот набросился на него. В итоге пилотам пришлось совершить аварийную посадку в городе Сидар-Рапидс, штат Айова. Дебошира вывели из салона со связанными за спиной руками.

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«SkyWest не терпит недисциплинированного поведения, поскольку безопасность наших клиентов и экипажа — наш главный приоритет», — говорится в заявлении перевозчика.

Ранее летевшему из Японии в США самолету авиакомпании пришлось совершить незапланированную посадку из-за деструктивного пассажира, который попытался открыть дверь воздушного судна. Позже выяснилось, что сорвавший рейс мужчина находился в медицинском кризисе.

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