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14:02, 26 мая 2025Путешествия

Пассажир «в медицинском кризисе» попытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир All Nippon Airways попытался открыть дверь самолета и сорвал рейс
Алина Черненко

Фото: imrankadir / Shutterstock / Fotodom

Летевшему из Японии в США самолету авиакомпании All Nippon Airways пришлось совершить незапланированную посадку из-за деструктивного пассажира. Подробностями истории поделилась газета USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Токио в Хьюстон. Во время полета один из путешественников, имя и национальность которого не раскрываются, внезапно попытался открыть дверь воздушного судна, и его пришлось удерживать попутчикам. Из-за произошедшего пилоты решили посадить лайнер в американском Сиэтле.

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После посадки самолет встретили полицейские. Они выяснили, что сорвавший рейс мужчина находился в медицинском кризисе. Его доставили в больницу на машине скорой помощи. По данным ФБР, пока никаких обвинений пассажиру не предъявили.

Ранее пассажир малайзийской авиакомпании AirAsia X дважды попытался открыть двери самолета в небе и оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина напал на одного из членов экипажа, который хотел его усмирить.

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