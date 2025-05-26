Пассажир «в медицинском кризисе» попытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир All Nippon Airways попытался открыть дверь самолета и сорвал рейс

Летевшему из Японии в США самолету авиакомпании All Nippon Airways пришлось совершить незапланированную посадку из-за деструктивного пассажира. Подробностями истории поделилась газета USA Today.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Токио в Хьюстон. Во время полета один из путешественников, имя и национальность которого не раскрываются, внезапно попытался открыть дверь воздушного судна, и его пришлось удерживать попутчикам. Из-за произошедшего пилоты решили посадить лайнер в американском Сиэтле.

После посадки самолет встретили полицейские. Они выяснили, что сорвавший рейс мужчина находился в медицинском кризисе. Его доставили в больницу на машине скорой помощи. По данным ФБР, пока никаких обвинений пассажиру не предъявили.

Ранее пассажир малайзийской авиакомпании AirAsia X дважды попытался открыть двери самолета в небе и оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина напал на одного из членов экипажа, который хотел его усмирить.