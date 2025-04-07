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13:36, 7 апреля 2025Путешествия

Пассажир дважды попытался открыть двери самолета в небе и оказался под угрозой тюрьмы

Пассажир AirAsia X дважды попытался открыть двери самолета на рейсе в Сидней
Алина Черненко

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Пассажир малайзийской авиакомпании AirAsia X дважды попытался открыть двери самолета в небе и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Нештатная ситуация произошла 5 апреля на рейсе из Куала-Лумпура в Сидней. По данным полиции, во время полета 45-летний гражданин Иордании Шади Тайсир Альсаайдех захотел открыть заднюю дверь аварийного выхода лайнера, после чего бортпроводники пересадили его в середину салона.

Вскоре мужчина снова решил открыть уже другую дверь аварийного выхода, но был остановлен членами экипажа. В процессе дебошир напал на одного из них.

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После приземления борт встретили сотрудники австралийской федеральной полиции. 9 апреля Альсаайдех должен предстать перед судом по обвинению в двух случаях угрозы безопасности полета и одном случае нападения на бортпроводника. Каждое из этих преступлений влечет за собой максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее пассажирка другой иностранной авиакомпании, Jetstar, попыталась открыть дверь самолета над Индийским океаном и сорвала рейс. Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего с индонезийского острова Бали в австралийский Мельбурн.

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