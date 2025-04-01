Пассажирка попыталась открыть дверь самолета над океаном и сорвала рейс

CNN: Пассажирка Jetstar попыталась открыть дверь самолета над Индийским океаном

Пассажирка авиакомпании Jetstar попыталась открыть дверь самолета над Индийским океаном и сорвала рейс. Об этом сообщает CNN.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 31 марта, на борту лайнера, летевшего с индонезийского острова Бали в австралийский Мельбурн. Уточняется, что на борту было более 200 пассажиров.

Как пишет издание, во время полета одна из путешественниц подняла ручку двери в задней части салона, и сигнал об этом поступил экипажу. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. После посадки на Бали нарушительницу высадили из самолета.

«Такого рода неприемлемое поведение никогда не будет допускаться на наших рейсах», — заявили представители перевозчика.

В феврале пьяный россиянин захотел проветрить салон и попытался для этого выломать аварийную дверь самолета. По его мнению, внутри лайнера было слишком душно.

