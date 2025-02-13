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09:17, 13 февраля 2025Путешествия

Пьяный россиянин захотел проветрить салон самолета и попытался выломать аварийную дверь

Пассажир попытался открыть аварийную дверь на рейсе из Нерюнгри в Новосибирск
Алина Черненко

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Пьяный россиянин захотел проветрить салон и попытался для этого выломать аварийную дверь самолета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, собиравшегося лететь из Нерюнгри в Новосибирск. 49-летний Сергей из Ленинска-Кузнецкого выпил перед полетом и начал дебоширить сразу же после посадки. Пассажир отказался занимать свое место, обматерил экипаж, а потом решил открыть аварийную дверь, так как в салоне, по его мнению, было слишком душно.

На борт пришлось вызвать полицейских, которые сняли дебошира с рейса. Сейчас они решают его дальнейшую судьбу.

В конце января пассажир авиакомпании IndiGo случайно открыл аварийную дверь самолета перед взлетом. Из-за произошедшего в салоне началась паника, и рейс был сорван.

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